Kiracı risk tespiti raporu istiyor

Deprem sonrası konutların sağlamlığı daha fazla sorgulanıyor.. Artık kiracılar eve çıkarken ya da ev alacaklar satış sürecinde binanın risk tespit raporunu soruyor.

Kiracı risk tespiti raporu istiyor
Kiracılar risk tespiti isteyebilir mi? Riskli binalar kaç gün içerisinde tahliye edilmeli?
Kiracılar risk tespiti isteyebilir mi? Riskli binalar kaç gün içerisinde tahliye edilmeli? Haberi Görüntüle

Kiracılar artık "risk tespit raporu" soruyor.

ile birlikte yaşanılan konutlar daha fazla sorgulanmaya başlandı. güvenliği şu an pek çok vatandaşın öncelikli gündemi haline geldi.

Ev satın alma ya da kiralamalarda da artık fiyatın ardından binanın sağlamlığı soruluyor. Ev sahiplerinden inşaat firmalarından ve emlakçılardan konutun sağlamlığına ilişkin belge isteniyor.

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "Artık ev alacaklar da kiracılar da hatta şu anda mevcutta oturanlar bile inşaat firmalarını arıyorlar 'Buranın inşaatı nasıl yapıldı? İnşaat yapılırken fotoğrafları falan elinizde var mı? Depreme dayanıklı raporunuz var mı?' gibi taleplerde bulundular." dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Deprem sonrası fahiş kira artışları yaşanıyor. Özellikle Mersin, Konya gibi illerde birkaç kata varan yükselişler oldu.

İstanbul'da ise özellikle fay hattına uzak olduğuı düşünülen ilçelere talep arttı.

Özellikle eski evlerin fiyatları düşmeye başlarken,, yeni evlere ilgi yükseldi.

Akdoğan, depremle birlikte deprem bölgesine yakın şehirlere göç olduğunu vurguladı. "İstanbul'da kendi payını düşeni aldı." diyen Akdoğan, "İstanbul'un zaten kendi içerisinde bir talep fazlalığı var. Göçün gelmesiyle talep daha da arttı fiyatlara yansıdı diyebiliriz." dedi.

Riskli ev nasıl anlaşılır? (Adım adım yol haritası)
Riskli ev nasıl anlaşılır? (Adım adım yol haritası) Haberi Görüntüle

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