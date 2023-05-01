Kiracıdan ev sahibine dayak

İstanbul'un Fatih ilçesinde 70 yaşındaki ev sahibi M.Y., kira ödemeyen yabancı uyruklu kiracısı A.A. ile görüşmek için Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine gitti.



Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu kiracı, yaşlı adamı sokakta dövdü.



Sokaktaki vatandaşlar ve kiracının eşi saldırgan adama engel olmaya çalıştı.



Saldırgan kiracı uzaklaştırılırken yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu kiracı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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