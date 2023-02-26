Kiracılar risk tespiti isteyebilir mi? Riskli binalar kaç gün içerisinde tahliye edilmeli?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremler ardından riskli binalarla ilgili birçok soru gündeme geldi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç o sorulardan bazılarını NTV yayınında yanıtladı.

KİRACILAR RİSK TESPİTİ İSTEYEBİLİR Mİ?



Vatandaşların başvurabileceği üç tip rapor türü var. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma. Diğeri 2018 deprem yönetmeliği kapsamında yapılan özel rapor, üçüncüsü de 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında alınan resmi rapor.



Hem özel raporda hem de İBB'nin aldığı raporda taşınmazınızın kaydına bir işleme yapılmaz. Riskli tespit raporuna kiracının doğrudan riskli yapı tespit ettirebilme hakkı yoktur.



Önce malikler başvurabilir ve malikler yaptırabilir. Kendilerine risk analizi sunulmamışsa veliler, kiracılar veya çalışanlar şikayet müessesini çalıştırabilir. Bunu da kentsel dönüşüm yasamızın uygulama yönetmeliği 7/2 B maddesinde süre verilerek bakanlık ve idare talep edebilir.



BİNA RİSKLİ ÇIKARSA NE YAPILABİLİR?



İBB ve özel raporumuz herhangi bir yasal sürece tabi değil. Taşınmazın tapu kaydına bir işleme yapılmıyor. Hem İBB'nin raporunda hem de özel raporda herhangi bir şekilde tahliye etmek zorunda değilsiniz, yıkıp yeniden yapmak, güçlendirmek zorunda değilsiniz.

Riskli yapı tespit raporu riskli çıkarsa, taşınmazınız yıkılmak ya da güçlendirilmek zorunda. Tapunuzun kaydına riskli yapı şerhi işleniyor.



RİSKLİ BİNA KAÇ GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLMELİ?



Tahliye süreci için yetki belediyelere geçiyor. İlk 60 gün, ikincisi de 30 gün süre veriliyor. Süresi biten her binanın elektrik, su ve doğalgazı kesilmek zorunda. Mutlaka insandan arındırılmak zorunda. Belediye tahliye sürecine başlarken malikler de uygulama sürecine başlıyor.

İTİRAZ EDENLER İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİYOR?



Tahliye kararına muhalif olan kişiler için bir toplantı zorunluluğu yok. Muhalif üyelere ihtarname gönderiliyor. 15 gün süre veriliyor, süre içerisinde imzalanmazsa payları açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

KİRACIYA BİLDİRİM YAPILMAZSA NE OLUR?



60 ile 30 günlük tahliye süresinin kiracıya da bildirilmesi gerekiyor. Bildirilmediği zaman kiracı dava açabiliyor ve idari yargı yürütmeyi durdurma kararı alabiliyor.