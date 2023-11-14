Kiracılardan konut fiyatları için Ankara'ya yürüyüş

"NE MUHALEFETTEN NE İKTİDARDAN DÖNÜŞ ALABİLDİK"



Konuyla ilgili somut bir adım atılmadığını söyleyen Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, "Yaptığımız basın açıklamalarına rağmen ne muhalefetten ne iktidardan dönüş alabildik. Avusturya'da bu konuyla ilgili çalışan bir araştırmacı, süreci araştırmak için buraya geldi. Bilgi alışverişi yaptık. Somut bir adım atılmadığı için; bu konuyla ilgili cinayetler işlendiğini, sokağa atılanlar olduğunu anlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. İl ve ilçeleri gezerek Ankara'ya gideceğiz." dedi.



Yaşadıkları sorunları da anlatacaklarını söyleyen Kul, "Türkiye'deki bütün kiracıların seslerini duyurmak için gideceğiz. 36 maddeden oluşan önerimiz var. Bunlar arasında 4 bin lira ve altındaki kiralardan ev sahiplerinden vergi alınmaması, vergilerin kademeli artması, tahliye taahhütnamelerinin noter huzurunda alınması veya hiç alınmaması maddeleri var. Bunlar, kiracıları fazlasıyla mağdur ediyor. Bunların önlenmesi için sesimizi duyuracağız." diye konuştu.



"SIKINTILARI ANLATACAĞIZ"



Yürüyüşe katılanlardan Seda Kul ise "Halkın seçtiği milletvekillerine, halkın yanında olması çağrısında bulunacağız. Emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin barınamadığını ve barınma sorunu yüzünden dar gelirli vatandaşın yaşadığı sıkıntıları tek tek anlatacağız. Barınmanın anayasal bir hak olduğunu, bunu da devletimizin bizlere sağlaması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

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