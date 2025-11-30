Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüs kazaya karıştı. 3 kişi yaralandı

Uşak'ta konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Gazi Bulvarı'nda ilerleyen M.A. yönetimindeki otomobil, Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve Y.O. kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.