Kiracısı evden çıkmayınca huzurevine yerleşmek zorunda kaldı

Hürriyet D. (65) ve Salih D. (80) çifti, 2017'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evini, özel bir firmada çalışan B.A.'ya kiraya verdi.



Didim'e yerleşen çift, bu sırada çeşitli rahatsızlar yaşadı. Hürriyet D.'nin, kanser rahatsızlığı nedeniyle rahmi alındı. Yüzde 98 engelli raporu verilen Hürriyet D., tedavisine devam etmek için eşiyle Ankara'ya dönerek kiracısını çıkarmak istedi.



BİR YILLIK KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARININ ÜCRETİNİ İSTEDİ



Evi boşaltmak istemeyen B.A., iddiaya göre bir yıllık kira ve taşınma masrafları için 250 bin lira tahliye parası istedi.



Çift bunun üzerine 2022 yılında avukatları aracılığıyla Ankara 21'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı.



Hürriyet D. oğlunun 1+1 kiralık evine, kendisi gibi hasta olan eşi Salih D. ise evin küçük olması nedeniyle huzurevine yerleşti.



Huzurevine yerleştikten 9 ay sonra kiracı B.A., evi tahliye edeceğini ev sahibine bildirdi. Çift, kiracının nisan ayında evi boşaltmaz ise 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokolü imzalaması üzerine tahliye davasını da geri çekti.