Kiracısı evden çıkmayınca huzurevine yerleşmek zorunda kaldı
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları devam ediyor. Hürriyet D., Aydın'ın Didim ilçesinde yaşarken kanser rahatsızlıkları nedeniyle tedavi için Ankara'ya taşıdı ve kiracının evden çıkmaması üzerine tahliye davası açtı. MAğdur kadın, oğlunun evine, eşi Salih D. ise huzurevine yerleşti.
Hürriyet D. (65) ve Salih D. (80) çifti, 2017'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evini, özel bir firmada çalışan B.A.'ya kiraya verdi.
Didim'e yerleşen çift, bu sırada çeşitli rahatsızlar yaşadı. Hürriyet D.'nin, kanser rahatsızlığı nedeniyle rahmi alındı. Yüzde 98 engelli raporu verilen Hürriyet D., tedavisine devam etmek için eşiyle Ankara'ya dönerek kiracısını çıkarmak istedi.
BİR YILLIK KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARININ ÜCRETİNİ İSTEDİ
Evi boşaltmak istemeyen B.A., iddiaya göre bir yıllık kira ve taşınma masrafları için 250 bin lira tahliye parası istedi.
Çift bunun üzerine 2022 yılında avukatları aracılığıyla Ankara 21'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı.
Hürriyet D. oğlunun 1+1 kiralık evine, kendisi gibi hasta olan eşi Salih D. ise evin küçük olması nedeniyle huzurevine yerleşti.
Huzurevine yerleştikten 9 ay sonra kiracı B.A., evi tahliye edeceğini ev sahibine bildirdi. Çift, kiracının nisan ayında evi boşaltmaz ise 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokolü imzalaması üzerine tahliye davasını da geri çekti.
"PROTOKOL YAPTIK, NİSAN'DA ÇIKACAK"
Hürriyet D., eşi ile sürekli sağlık sorunları yaşamaları üzerine tedavi için Ankara'ya yerleşmeye karar verdiklerini, ancak kiracısının evi tahliye etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Hürriyet D., "Eşime kalp yetmezliği ve demans teşhisi konularak Ankara'ya geldik. Kiracı evi boşaltmayınca ben oğlumun yanına yerleştim, ancak oğlumun evinini fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle eşim huzurevine yerleşmek zorunda kaldı." dedi.
Kiracısının ev almadığı takdirde çıkmayacağını söylediğini aktaran Hürriyet D., "Tabii çok zorlandık. Ancak şu anda çıkmayı kabul etti. Nisan ayında evi tahliye edeceğini bildirdi. Avukatımız aracılığıyla protokol yaptık. Eğer çıkmazsa 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokol imzaladık. Biz de tahliye davasını geri çektik." diye konuştu.
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