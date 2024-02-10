Kiracısına çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl hapis: Adam tutup "Ayaklarına sıkın" talimatı vermiş

Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

7 YIL 1 AY HAPSİNE HÜKMEDİLDİ



Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı "silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama" suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanık Bilik’in "silahla tehdit" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, "mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün, "cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, "hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.



"GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"



Söz hakkı verilen sanıklardan Nizam Şimşek, samimi bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Biz o dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet bize, 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bize verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi." şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞE DÖNÜK EVRAK DÜZENLEDİLER"



Savunmasının devamında Şimşek, "Ben o dönem evlenecektim asgari ücretle çalışıyordum. Maddi sıkıntı yaşadığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün kiracının evine gittik. Aracı dışarı park ettik, apartman kapıcısı bize kapıyı açtı. Mehmet Bey apartman kapıcısına para verdi. Daireye gittik yalnızca kadın vardı bir an önce evden çıkmasının kendisi için en hayırlısı olacağını söyledik. Tehdit etmedik. Pişmanım. Evin bize kiralandığına dair sözleşmede avukat beyin ofisinde yapılmıştır. Ofisin arkasındaki noterde de tasdiklenmiştir. Geçmişe dönük evrak düzenlenmiştir. Daha sonra çıkacak olaylardaki sorumluluğu ortadan kaldırmak için bu evrak düzenlendi." dedi.