Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi tehdit etti: Tekrar saldıracağım

İstanbul'da evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla parçalayan 93 yaşındaki ev sahibi serbest kalması sonrasında yeniden saldıracağını söyledi.



İddiaya göre 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.



Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi Akgün, baltayla ailenin kapısına dayandı ve dış kapılarına saldırarak kapıyı kırıp içeri girdi.

Akgün, içeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı.

Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

OĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı.

"6-7 AYDIR PARA VERMEDİLER"

Serbest bırakıldıktan sonra olayla ilgili açıklama yapan Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım taşınacak' dedim. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Başımıza iş açtılar. 93 yaşındayım, bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.



"PAZARTESİ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM, BAŞKA ÇARESİ YOK"

Kiracılarına 6 aydır ev aradığını ancak bir türlü olmadığını söyleyen Akgün, "İçeride 10 kişiler. Neyle saldırayım, şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım" diye konuştu.

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