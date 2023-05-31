Kiracıya kimyasal saldırı iddiası

"KENDİ YÖNTEMLERİMLE ÇIKARIRIM"

Bir kaç gün önce de işletme sahibinin "Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım" diye tehditte bulunduğu iddia edildi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden işletme sahibi H.G.U ise olayın, apartın temizliğini yapan Ş.B'nin temizlik maddelerini karıştırmasından kaynaklandığını öne sürdü.



Temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım." dediği öğrenildi.