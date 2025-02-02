Kiracıya otopark kullandırılmaması ayrımcılık sayıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kiracıya otopark kullandırılmamasını ayrımcılık saydı.



TİHEK'in kararına göre, İstanbul'da bir sitede oturan F.G'ye, site yönetiminden, kira sözleşmesinde otopark kullanım izninin belirtilmediği, kiracıların otoparkı kullanabilmesi için ev sahibinin imzalı izin belgesi alması gerektiğini belirtir e-posta geldi. İletide, ev sahibinden izin belgesi ve araç ruhsatını yönetime teslim etmemesi halinden otoparkı kullanamayacağı belirtildi.



Kira sözleşmesinde otopark hakkını kısıtlayan herhangi bir hükmün olmadığını, ortak kullanım alanı niteliğindeki otoparkların kullanımının ev sahibi veya site yönetimi tarafından engellenemeyeceğini savunan F.G, ayrımcılığa uğradığını iddia ederek, TİHEK'e başvurdu.

EV SAHİBİ İZNİNE TABİ



Konuyla ilgili görüşü sorulan site yönetimi, kiracıların konutların kullanım hakkının bulunduğu, otoparkı kullanabilmelerinin ancak ev sahiplerinin iznine bağlı olduğu yönünde yönetim kurulu kararı aldıklarını bildirdi.



Başvuruyu inceleyen TİHEK, "servet temelinde ayrımcılık" yapıldığına hükmetti. TİHEK, site yönetiminin kararına uygun hareket eden ev sahibi ile site yönetimine ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle 70'er bin lira idari para cezası uyguladı.