Kiracıya tadilat ücreti dayağı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, çatı tadilatı için para vermek istemeyen kiracı saldırıya uğradı.

Tarık Aydın'ın kiracı olarak oturduğu binanın sahibi olan 3 kardeşten Celil Ç., bir süre önce çatıyı yenilemek istedi.

Celil Ç., ağabeyinin kiracısı olan Aydın'a, kendisinin de tadilat için para vermesi gerektiğini söyledi.

Durumu anlaşma yaptığı diğer ev sahibi Hasan Ç.'ye anlatan Tarık Aydın, ''Sen niye veriyorsun? Sen karışma, biz hallederiz'' cevabını aldı.

Aydın, parayı istemek için tekrar kapısını çalan Celil Ç.'ye ev sahibinin cevabını iletti. Bunun üzerine kiracı Tarık Aydın ile Celil Ç. arasında tartışma çıktı.

Aydın, tartışma sırasında, Celil Ç.'nin kendisine yumruk ve tekmelerle saldırdığını iddia etti.



Yüzüne ve karnına aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle kısa süreli baygınlık da geçiren Aydın, ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gözü moraran ve iki kaburgası kırıldığı tespit edilen Aydın'ın yüzüne de 4 dikiş atıldı.

10 günlük iş göremez raporu alan Aydın, hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.



"KÜFÜR EDEREK BANA SALDIRDI"



Yaklaşık 6 yıldır kiracı olduğunu belirten ve kendisine saldıran kişi hakkında şikayetçi olacağını söyleyen Aydın, olayı şöyle anlattı:



"Kaldığım bina, 3 kişiye ait; babalarından kalma. Binanın çatısını yaptıran kardeşlerden biri, 'Parasını sen vereceksin' dedi. 2 bin 500 lira istedi. Benim ev sahibim farklı. Ev sahibim de, 'Sen niye veriyorsun? Sen karışma, biz hallederiz. Kiranı ver yeter' dedi. Daha sonra Celil ismindeki kişi geldi, parayı istedi. Ben de ev sahibim vermememi söyledi dedim. 'Bu evden çık, git, ne varsa al götür' dedi. Küfür ederek bana saldırdı.''