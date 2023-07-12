Kiracıya "ucuz kira" dayağı

Antalya'da bir apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. tarafından dövüldü.
İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden “Ne zaman çıkacaksın” tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü.
Erkan Koca, yaşanan kavgada kişilerin kendisini saçından tutarak yumruklarla dövdüğünü söyledi. Koca, olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.
"ZORLA ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR"
Olay anını anlatan Koca, 3 yıldır aynı dairede kirada oturduğunu dile getirdi. Koca, "1250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar." dedi.
"Olay günü işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler." ifadelerini kullanan Koca, zorla çıkartmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Koca, şöyle devam etti:
Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldum. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum.
"ARAÇTAN ÇUVAL GETİRDİLER"
Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını ileri süren Koca, “Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum.” dedi.
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