Kiracıya "ucuz kira" dayağı

Antalya'da bir apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. tarafından dövüldü.

İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden “Ne zaman çıkacaksın” tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü.

Erkan Koca, yaşanan kavgada kişilerin kendisini saçından tutarak yumruklarla dövdüğünü söyledi. Koca, olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

