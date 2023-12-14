Kiracıyı çatalla yaralamaya 17 yıl istendi

İstanbul Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısını çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik’in yargılandığı davada sona gelindi. Savcı mütalaasında ev sahibinin 17 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.

Kiracıyı çatalla yaralamaya 17 yıl istendi

Evi boşaltmayan, yüzde yüz zammı kabul etmeyen kiracısına saldırmıştı. Kiracısını çatalla yaralayan Mehmet Cengiz Bilik’in yargılandığı davada sona gelindi.

Savcı mütalasında sanığın tehdit, kasten yaralama, zincirleme şekilde hakaret, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 17 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.

Bakırköy'de 2022 yılında yaşanan olaya ilişkin dava açılan ev sahibinin kullandığı çatal silah sayıldı.

Mütalaanın açıklanmasının ardından taraf avukatları beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Hakim, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...