Kiracıyı çatalla yaralamaya 17 yıl istendi

Evi boşaltmayan, yüzde yüz zammı kabul etmeyen kiracısına saldırmıştı. Kiracısını çatalla yaralayan Mehmet Cengiz Bilik’in yargılandığı davada sona gelindi.



Savcı mütalasında sanığın tehdit, kasten yaralama, zincirleme şekilde hakaret, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 17 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.



İstanbul Bakırköy'de 2022 yılında yaşanan olaya ilişkin dava açılan ev sahibinin kullandığı çatal silah sayıldı.



Mütalaanın açıklanmasının ardından taraf avukatları beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.



Hakim, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.