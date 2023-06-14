Kirada zam sınırının süresi uzatılacak mı? Tüm gözler kabinede! Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da doluyor

Kira artışına yüzde 25 üst sınır uygulanması bir yıldır sürüyor. Normal şartlarda kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. 12 aylık enflasyon yani TÜFE rakamı kadar zam yapılabiliyor. Uygulamanın bitmesine kısa bir zaman kala süre uzatılmasına yönelik beklentiler arttı. İşte, kirada zam sınırının süresi hakkında bilgiler...



KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ DOLUYOR



Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor ancak bu sürenin bir yıl daha uzaması öngörülüyor. 1 Temmuz'a kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı olduğu ifade edilirken dava açılmadan önce ise arabulucuya gitmek zorunlu olacak.



İstanbul'da ve birçok kentte artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlandırılması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürülüğe giren düzenlemenin süresi doluyor.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 1 sene daha uzatılıcağını açıklamıştı.



Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.



Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.



SÜRE UZATILACAK MI?



Söz konusu düzenlemenin uzatılması bekleniyor. 14 Haziran günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir karar alınabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bir gelişme olduğu takirde haberimizde yer vereceğiz.