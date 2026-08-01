Kiraladığı otomobilin GPS cihazını söküp ortadan kayboldu

Adana 'da oto kiralama firmalarından araç kiraladıktan sonra otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin, aynı yöntemle toplam sekiz aracı çaldığı öne sürüldü.

Kentte oto kiralama işi yapan Mehmet Sayın, 27 Temmuz Pazartesi günü Y.Ç. isimli bir kişiye otomobil kiraladı.

Aracı kiralayan kişinin, bir süre sonra otomobilin GPS takip cihazını sökerek ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

SEKİZ ARAÇ DAHA ÇALDI

Sayın, polise gidip şikayetçi olurken Y.Ç.'nin aynı yöntemle toplam sekiz farklı aracı aldığı iddia edildi.

Şüpheli Y.Ç.'nin, araç kiralama sırasında evrakları imzaladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"GÜVENİLİR BİRİNE BENZİYORDU"

Aracı çalınan işyeri sahibi Mehmet Sayın, "Pazartesi günü Y.Ç. adında bir müşteri geldi ve araba istedi. Şartlarına ve durumuna baktı. Zaten UYAP'tan icrasına, mahkemesine kadar her şeyine bakıyoruz. Üzerine kayıtlı bir araç da vardı. Herhangi bir problem yoktu prosedürle alakalı, güvenilir birine benziyordu. Bir otomobil verdik, bir günlüğüne kiraladı, sonra süresini birkaç gün uzattı." ifadelerini kullandı.

Sayın, aracı kiralayan kişinin üç gün sonra GPS cihazını söktüğünü öne sürerek şöyle devam etti:

"- Aracı kiraladıktan sonra geçen 3 günün ardından ulaşamadık kendisine, GPS'ten haber alamadık. O arada zaten duyduk ki bizim haricimizde başka firmalardan araç kiralamış. Onlar da aynı şekilde ulaşamamış.

- Araçların GPS'leri hep sökülmüş. Bununla alakalı aracımızın bulunmasını istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Polislerimize güveniyoruz, umarım aracımız en kısa zamanda bulunur."