Kiraladıkları daireyi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 06:53
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6 katlı apartmanın son katının karşılıklı iki dairesini kiralayan zanlıların dairenin birinde ikamet ettiği, diğerinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.
Ekipler, söz konusu evlerde yaptıkları aramada yüzlerce saksıda kiminin boyu 70 santimetreyi geçmiş 400 kök Hint keneviri, saksılar, toprak, led ışık, havalandırma sistemi, güç kaynakları, paketleme cihazları ve hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili Ş.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.