Kiraladıkları daireyi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanda 2 ayrı daireye yapılan baskında, saksılara ekilmiş çok sayıda kenevir ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 06:53

Kiraladıkları daireyi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

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Kiralık çiftlikte uyuşturucu serası

Kiralık çiftlikte uyuşturucu serası

 Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6 katlı apartmanın son katının karşılıklı iki dairesini kiralayan zanlıların dairenin birinde ikamet ettiği, diğerinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Ekipler, söz konusu evlerde yaptıkları aramada yüzlerce saksıda kiminin boyu 70 santimetreyi geçmiş 400 kök Hint keneviri, saksılar, toprak, led ışık, havalandırma sistemi, güç kaynakları, paketleme cihazları ve hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili Ş.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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