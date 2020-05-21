Kiralık ambulansla yazlığa gittiler

Kırklareli’de kiraladığı ambulansla hasta taklidi yaparak yazlığa gitmek isteyen çift jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 15 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Corona virüs tedbirlerini atlatarak yazlıklarına gitmek isteyen H.M. ve eşi L.M. özel bir şirketten ambulans kiraladı.

Hasta taklidi yaparak jandarmaya yakalanmayacağını düşünen çift, seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine gitti.



Bu durumun tespit edilmesi üzerine karı kocaya jandarma ekipleri tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.



TAKSİ GİBİ ÇALIŞAN AMBULANS

(70 TL KARŞILIĞINDA HASTA DEĞİL YOLCU TAŞIDI)

