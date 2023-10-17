Kiralık araç ile insan kaçakçılığı

Afyonkarahisar 'dan kiralık araç ile insan kaçakçılığı yapan 1 Suriye uyruklu organizatör, 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 yabacı uyruklu kişiyi yakalandı.

Kiralık araç ile insan kaçakçılığı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, kiraladıkları araç ile Mersin’den Manisa’ya götürmek üzere göçmen kaçakçılığı yapan kişileri tespit etti.

Kiralık araç ile insan kaçakçılığı - 1

Dün gece icra edilen faaliyette Afyonkarahisar girişinde 1 Suriye uyruklu organizatör, 2 Filistin uyruklu ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu kişi ekipler tarafından yakalandı.

Adli soruşturma devam ediyor.

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