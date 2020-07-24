Kiralık araçla 20 milyon liralık vurgun

İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'da kurumsal oto kiralama firmalarından kiralanan araçların çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Çete üyelerinin kiraladıkları lüks araçların GPS takip cihazlarını sökerek izlerini kaybettirdikleri, bu otomobillerden bir bölümünü parçalayıp sattıkları anlaşıldı.

Şebekenin bazı otomobilleri ise hasarlı araçların plaka ve motor şase numaralarını değiştirip sattıkları belirlendi.

15 ilde 45 adrese baskın düzenleyen polis, çete elebaşı Ferhat T.'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık bin 500 araç çalan şebekenin satamadığı 24 otomobil sahiplerine teslim edildi.

Şebekenin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği açıklandı. 44 zanlı adliyeye sevk edildi.