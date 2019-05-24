Işıklı istikametinden Çivril yönüne gitmekte olan Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı kiralık otomobil, İğdir Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta Uşak'tan Denizli istikametine giden Durmuş Albezirgan idaresindeki 64 DU 190 plakalı TIR ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobil içerisinde sıkışan diğer üniversite öğrencileri Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23) ve Halit Abatay (21) ile sürücü Fırat Çelebi itfaiye ekiplerince otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı.



Otomobildeki 3'ü üniversite öğrencisi 4 yaralı ile TIR şoförü Durmuş Albezirgan ve tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Boran, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Halit Abatay, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Öte yandan üniversite öğrencilerinin kiraladıkları otomobille gezmeye gittikleri öğrenildi.



ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ



PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulundan yapılan açıklamada, "Meydana gelen trafik kazası sonucu yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Ebru Durak ve Halit Abatay vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. 24 Mayıs Cuma günü yapılacak sınavlar iptal edilmiştir. 24 Mayıs Cuma günündeki sınavlar 26 Mayıs Pazar günü aynı saatte yapılacaktır" denildi.

