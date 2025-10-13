Kiralık araçla kaza yapan oğlu yüzünden banka soydu

Çarşamba ilçesinde, iki çocuk babası kaynak ustası K.Ö. isimli şüpheli, bugün sabah saatlerinde kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı.



Olay sırasında özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö., poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı.



Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Sorgulanması tamamlanan K.Ö., Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.



KİRALIK ARABA İDDİASI



K.Ö.'nün oğlunun bir süre önce kiraladığı araç ile kaza yaptığı için borçlandığı öğrenildi.