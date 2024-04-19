Kiralık araçlar çarpıştı: Burnu bile kanamadan kurtuldu

Düzce’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 2 kiralık araç çarpıştı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kiralık araçlar çarpıştı: Burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan bir şirketten kiralandığı öğrenilen ve D.A. idaresindeki otomobil, Bahçeşehir istikametine seyir halinde iken aynı istikamette yine İstanbul’dan kiralanan M.Y. idaresindeki otomobile çarparak takla attı.

Takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sebebi ile yol kısa süreli tek şeritten verildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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