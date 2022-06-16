Kiralık çiftlikte uyuşturucu serası

İstanbul Çatalca'da, kiralık çiftliğe yapılan baskında 491 kök Hint keneviri bulundu. İki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda ise 122 kilo esrar ele geçirildi.

Haberler - İHA - NTV Haber 16.06.2022 - 11:51

Kiralık çiftlikte uyuşturucu serası

'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu serasına dönüştürülen Çatalca'daki çiftliğe baskın düzenledi.

Baskında, tarla içindeki kiralık çiftlikte saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirildi.

GÜNGÖREN VE SİLİVRİ'DE 122 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Güngören ve Silivri’deki operasyonlarda ise 122 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...