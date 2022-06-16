Kiralık çiftlikte uyuşturucu serası

Haberler - İHA - NTV Haber 16.06.2022 - 11:51
İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu serasına dönüştürülen Çatalca'daki çiftliğe baskın düzenledi.
Baskında, tarla içindeki kiralık çiftlikte saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirildi.
GÜNGÖREN VE SİLİVRİ'DE 122 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, Güngören ve Silivri’deki operasyonlarda ise 122 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.