Kiralık ilanında "emekliler aramasın" dedi, bakanlıktan cezayı yedi
Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde “emekliye kiralık değildir” ibaresiyle yayımlanan konut ilanına idari para cezası uygulandığını duyurdu.
İstanbul Ümraniye'de kiralanmak istenen bir daireye ilişkin verilen ilan
Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.
İlanda, toplu ulaşıma yakın 2+1 daireyi kiralamak isteyenlere emekli olmamaları şartı koşuldu. "Emekliler aramasın" denilen ilanda, bu talebe "emekli maaşlarına haciz konulamaması" gerekçe olarak gösterildi.
İlan şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden incelemeye dair yapılan açıklamada, ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık taşıdığı için yayından kaldırıldığı ve ilgili emlak işletmesi hakkında da idari para cezası uygulandığı belirtildi.
"TOPLUM VİCDANINI ZEDELEYEN UYGULAMA"
Açıklamada "Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz" denildi.
- Etiketler :
- İstanbul Ümraniye
- İlan
- Emekli
- Kiralık Ev
- Ticaret Bakanlığı