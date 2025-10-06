Kiralık ilanında "emekliler aramasın" dedi, bakanlıktan cezayı yedi

İstanbul Ümraniye'de kiralanmak istenen bir daireye ilişkin verilen ilan

Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

İlanda, toplu ulaşıma yakın 2+1 daireyi kiralamak isteyenlere emekli olmamaları şartı koşuldu. "Emekliler aramasın" denilen ilanda, bu talebe "emekli maaşlarına haciz konulamaması" gerekçe olarak gösterildi.



İlan şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.



Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden incelemeye dair yapılan açıklamada, ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık taşıdığı için yayından kaldırıldığı ve ilgili emlak işletmesi hakkında da idari para cezası uygulandığı belirtildi.