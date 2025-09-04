Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı
Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili baba oğul gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ile oğlu S.A.H.’ın, kiralık otomobille yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, baba ve oğlunun içinde olduğu otomobili, dün akşam Havza ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
