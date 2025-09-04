Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı

Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili baba oğul gözaltına alındı.

Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ile oğlu S.A.H.’ın, kiralık otomobille yüklü miktarda sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, baba ve oğlunun içinde olduğu otomobili, dün akşam Havza ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...