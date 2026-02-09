Kiralık teknede sır olay. 35 yaşındaki Bahar ölü bulundu
Muğla'da bir kadının teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 35 yaşındaki Bahar Taş'ın, kiralık teknede cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Arkadaşlarıyla önceki gün Muğla'nın Milas ilçesine gezmek için giden Bahar Taş (35), kiraladıkları bir tekneyle Meşelik Mahallesi açıklarında konakladı.
Taş'ın sabah uyanmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA
Öte yandan, olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.