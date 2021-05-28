Kiralık villa dolandırıcılığı

İzole tatil arayanlar dolandırıcıların hedefinde. Pandemi endişesiyle tatilde kiralık evlere-villalara talep patladı.



Haftalık ücretler ortalama 10 bin TL'yi aşsa da villaların şimdiden büyük kısmı doldu. Dolandırıcılar ise bu ilgiyi fırsata çevirmeye çalışıyor.



Siber dolandırıcılar online rezervasyon sitelerini birebir kopyalıyor, villaların gerçek fotoğraflarını kullanıyor. İndirimli ve daha ucuz ilanlar veriyor.



Uzmanların bu yönteme karşı vatandaşlara bazı uyarıları var. Bunların başında banka havalesi yapmamak geliyor.



Dijital Ajans Başkanı Ramazan Becer, vatandaşları uyararak, "Banka havalesi yapılmamalı, kredi kartıyla tahsilat kısmında özellikle bankaların koyduğu bir takım kurallar var. Google'da herhangi bir arama yaptığımızda reklam bölümünde sonuçlara tıklarken bir kaç defa düşünmemiz gerekiyor. Bölgedeki diğer rakiplerin ya da benzer ürünlerin rakipleriyle kıyaslaması gerekiyor" dedi.

