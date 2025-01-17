"Kıranlar" suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde "Kıranlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

"Kıranlar" suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunda "Kıranlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları, tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları, nitelikli yağma suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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