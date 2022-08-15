Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2022 - 11:55

Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu

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'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti.

Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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