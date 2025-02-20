Kirayı iki gün geciktirdi, canından oluyordu: Av tüfeğiyle saldırıp, taksilerini ateşe verdiler

TAKSİLERİ ATEŞE VERİLDİ Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir kişi, Hatun Umaç’ın ağabeyi Aras Umaç'ın, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi.

Adana 'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranı anne ve babasıyla birlikte işleten Hatun Umaç (21) 16 Şubat'ta iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.'nin av tüfekli saldırısına uğradı.

Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. İki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı." dedi.

Ağabeyinin taksisinin de iş yeri sahibi ve yeğeni tarafından ateş verildiğini iddia eden Umaç, "Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.



"BAŞIMIN ÇARESİNE BAKTIM" PAYLAŞIMI



Öte yandan İdris İ., olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadelere ver verdi:

"Herkes 'Başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim, başımın çaresine, istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu."