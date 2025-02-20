Kirayı iki gün geciktirdi, canından oluyordu: Av tüfeğiyle saldırıp, taksilerini ateşe verdiler
Adana'da Hatun Umaç isimli genç kadının işlettiği restorana av tüfekli saldırı düzenlendi. Kendisiyle beraber anne ve babası da yaralanan kadın, ağabeyinin de taksisinin ateşe verildiğini öne sürdü. Hatun Umaç, olayın iki gün kirayı geciktirmelerinden kaynaklı iş yeri sahibi ile onun yeğeni tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Polisin aradığı iş yeri sahibi ise sosyal medyadan "Herkes 'Başının çaresine bak' dedi. Ben de başımın çaresine baktım." ifadelerinin yer aldığı video paylaştı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranı anne ve babasıyla birlikte işleten Hatun Umaç (21) 16 Şubat'ta iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.'nin av tüfekli saldırısına uğradı.
Olayda Hatun Umaç ile babası Bülent Umaç (47) ayağından, annesi Yeliz Umaç (47) ise elinden yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hatun Umaç ise ayağından ameliyat edildikten sonra servise alındı.
TAKSİLERİ ATEŞE VERİLDİ
Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir kişi, Hatun Umaç’ın ağabeyi Aras Umaç'ın, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polisin, pompalı tüfekli saldırganlar ile taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
"HASTANEDEYİM AMA KORKUDAN UYUYAMIYORUM"
Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç restoranı 6 aydır işlettiğini belirterek, iş yeri sahibi İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını öne sürdü.
Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. İki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı." dedi.
Ağabeyinin taksisinin de iş yeri sahibi ve yeğeni tarafından ateş verildiğini iddia eden Umaç, "Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.
"BAŞIMIN ÇARESİNE BAKTIM" PAYLAŞIMI
Öte yandan İdris İ., olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadelere ver verdi:
"Herkes 'Başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim, başımın çaresine, istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu."
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