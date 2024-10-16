Kiraz ağaçları ekim ayında çiçek açtı! Çiftçiler şaştı kaldı: Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadım

''KIŞ UYKUSUNA GEÇMELERİ LAZIMDI''

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının kış aylarına girilen bu günlerde çiçek açması şaşırttı. 28 yıldır çiftçilik yapan Ziya Ahmet Celep'in bahçesinde hasadı yazın yapılan kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı. Daha önce hiç karşılaşmadığı bu duruma çok şaşırdığını belirten 56 yaşındaki Celep, “Normalde bunlar erkenci bodur cinsi kirazlar. Şu an kış uykusuna geçme pozisyonuna düşmesi lazımdı. Havaların sıcak gitmesi ve iklimsel değişikliklerden dolayı şu an bir sera iklimi yaşıyoruz. O nedenle de ağaçlarımız uyumuyor. Uyumayınca da hala çiçek açmaya devam ediyor” dedi.

