Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya ceza

Daha önce kirlilikle gündeme gelen Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi, bu kez beyaz ve köpüklü aklamaya başladı. İzmit Körfezi'ne kadar ulaşan kirlilik için ekipler harekete geçti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen denetim ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak kirliliğin, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı" ifadeleri kullanıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Analiz sonuçlarına göre firmaya adli para cezası uygulanmasının yanı sıra firma yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.