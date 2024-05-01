Kırgız anne ve bebeğine otomobil çarptı: Hastanede kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bulvara ters yönden giren Yaşar Köse idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolu karşıdan karşına geçen anne Mirlan Cemilof ve bebek arabasındaki çocuğu Halim Cemilof'a çarptı.

Kazada yaralanan anne ve bebeği Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hastanede tedavi altına alınan anne ve 1 yaşındaki bebeğinin Kırgızistan uyruklu olduğunu tespit etti.