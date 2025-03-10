Kırık çıkıkçı'nın yanlış müdahalesi 4 yaşındaki çocuğu sakat bıraktı: İnsanın bazen basireti bağlanıyor

Talihsiz olay, yaklaşık 1 ay önce meydana geldi. Anne S.Ö. (39), 4 yaşındaki oğlu H.C.B. ile birlikte Manisa'ya bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Küçük çocuk orada akranlarıyla oyun oynarken, çıktığı yüksek bir taşın üzerinden düşerek bacağını kırdı.

Çocuğunun ayağında şişlik ve morluk olduğunu fark eden anne, kaldıkları yer hastaneye uzak olduğu için arkadaşı ve komşuların yönlendirmesiyle oğlunu köyde bulanan 'kırık çıkıkçı' diye bilinen bir kadına götürdü. İddiaya göre kırık çıkıkçı kadın, çocuğun bacağının çıktığını söyleyip kırılan kemiğin olduğu kısmı bir bezle sardı. Acıları dinmeyen küçük çocuğun kırılan kemiği zamanla yanlış kaynayınca, bacağında 3 santimlik bir kısalma meydana geldi.

Daha önceki süreçte eşinden boşanan ve çocuklarıyla yalnız yaşayan anne S.Ö., oğlunun yaşadığı sağlık sorunun ilerlediğini görünce çareyi hastaneye başvurmakla buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun uyluk kemiğinin kırılıp yanlış kaynadığı belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından ameliyata alınan H.C.B., geçen başarılı ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.



''KONTROL ETTİĞİMDE MORLUKLAR GÖRDÜM''

Çocuğunun bacağının kırıldığı gün yaşadıklarını anlatan anne S.Ö. kırılma sonucunda bacağında oluşan şişlik ve morarmaların olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akşamüzeri eve geldiğimizde oğlum ‘Bacağım çok acıyor' dedi. Kontrol ettiğimde ise morluklar gördüm ve hastaneye götürmeye karar verdim. Köy olduğu için, bir de oraya misafir gittiğimiz için, hastane biraz uzak mesafede kalıyordu. Komşular ‘Bizim burada bir kırık çıkıkçı teyze var. Ona götürelim, baksın bir şey yapamazsa son çare hastaneye götürürüz' dediler. Sonra çocuğumu kırık çıkıkçı denilen kadına götürdük. Teyze, oğlumun bacağına baktı ve çıkık olduğunu söyledi. Daha sonra ‘Ben bunu şimdi saracağım. 10 gün kapalı kalsın. 10 gün sonra bu bezi açın ve çocuk kendi ayağının üstüne basacak' dedi. 10 gün sonra oğlum hala bacağının ağrıdığını söyleyince ben de kontrol etmek için bezi açtım ve morlukların gitmediğini gördüm.

Doktorlara yaşanan durumu anlattım. Onlar da gerekeni yaptı. Oğlumun ameliyatı yapılarak bacağına platin takıldı. Geçen hafta kontrole götürdüm ve röntgeni çekildi. Ondan sonra kemiklerinin tekrar kaynadığı söylendi. Doktorumuz platinin çıkarılması gerektiğini belirterek önümüzdeki ayın 15'ine randevu verdi. İnşallah oğlum tamamen sağlığına kavuşacak.''



''İNSANIN BAZEN BASİRETİ BAĞLANIYOR''

Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa hemen hastaneye başvuracağını vurgulan anne, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben tıbba karşı bir insan değilim. Tıbbın içinde olan bir kişiyim. Söz konusu evlatlar olunca insanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bundan sonra ne olursa olsun, çocuğum ağlasa da sızlasa da ambulansın gelmesini beklerim. Hiçbir şekilde müdahale etmem ve de ettirmem. Yolda düşse çocuğumu alıp hemen acile gidiyorum. Hatta yolda düştü ve birçok kez hastaneye başvurdum. Allah korusun yine başına böyle bir şey gelse bu sefer çocuğu o hale bırakır ambulansı arayıp gelmesini beklerim. Bu zaten ilk ve son oldu. Böyle bir hata yaptım. Bundan sonrası kesinlikle yapmam.''

