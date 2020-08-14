Kırık mazgal kapağına sıkışan bacağı kırıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde yolda yürüyen kadının bacağı, mazgal kapağına sıkışarak kırıldı.



Ceyda Arslan, 7 Ağustos'ta aracından indikten sonra yürümeye başladı. Ancak kadının sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi.

Arslan'ın dizine kadar mazgalın içine giren bacağı sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, demiri keserek kadının bacağını çıkardı.



Hastaneye kaldırılan Ceyda Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Kadının avukatı su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yetkililere idari yaptırım uygulanmasını ve zararın tazmin edilmesini istedi.

