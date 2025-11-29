Kırıkkale OSB'deki işçi ölümlerine üç gözaltı
29.11.2025 14:51
Anadolu Ajansı
AA
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada iki işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin, işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.