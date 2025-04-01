Kırıkkale ve Düzce'de bayram dönüşü trafiği

Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.



Bazı noktalarda hasarlı kazalar meydana gelirken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.



DÜZCE GEÇİŞLERİNDE YOĞUN TRAFİK

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde de dönüş yapan vatandaşların araçları yoğunluk oluşturdu. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde sıkışıklığa sebep oldu.



Polis ekipleri yollarda önlemlerini alırken, yoğunluğun yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.