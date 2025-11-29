Kırıkkale'de 2 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi tutuklandı

29.11.2025 22:16

Kırıkkale'de bir fabrikada 2 işçinin yaklaşık 3 tonluk sac levhasının altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi tutuklanırken, müdür ve şef adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan feci kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

