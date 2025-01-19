Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcular A.K. ve E.Z'nin iş yerine gelen bir zanlı, 2 iş yerinden 370 bin lira değerinde altın çalarak yerine sahte altın koydu.



Dolandırıldıklarını daha sonra fark eden kuyumcular polise şikayette bulundu.



Ekiplerin çalışmasıyla kimliği tespit edilen O.D'nin 6 ayrı suçtan aranması ve 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.



Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.