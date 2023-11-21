Kırıkkale'de 3 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı ikametten para, ziynet ve ev eşyası çalınması üzerine çalışma başlatan polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bulunduğu ikamette yakalanan D.G., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.