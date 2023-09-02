Kırıkkale'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de bir aracın bagajındaki valizlerde 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede -Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir cipi durdurdu.

Cipin bagajında narkotik köpeği "Adam"ın desteğinde arama yapan ekipler, valizlere konulan 36 kilogram skunk buldu.

Gözaltına alınan sürücü B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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