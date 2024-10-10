Kırıkkale'de 37 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 37 litre alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şehir merkezinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı.
Aramada 22 litre alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 19 adet alkol yapım kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili S.Y. ve N.K. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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