Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı

Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı

İddiaya göre N.P, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sol ayağından yaralanan M.P, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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