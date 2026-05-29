Kırıkkale'de araçlar bir aileye mezar oldu. Ölü sayısı 3'e yükseldi, 6 kişi yaralı
29.05.2026 18:36
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Sermin E. idaresindeki otomobil ile Yalçın K'nin kullandığı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Sermin E. olay yerinde, Serkan E. ve Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralılar Öykü E, Yalçın K, Zeynep K, Yiğithan K, Zümra Livaze K. ile Zeynep Sahra Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.