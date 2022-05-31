Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 23:01

Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

'de baraj gölünde kaybolan genç için ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Ş. (24) ve iki arkadaşı, tekneyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Barajı gölüne açıldı.

Sinan Ş, bir süre sonra göle girdi. Üzerindeki can yeleğini de çıkararak yüzen Sinan Ş, gölde çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Sinan Ş'yi bulamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kapulukaya Barajı Kapulukaya Barajı

ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bir süre gölde arama yapan ekipler, gence ulaşamadı.

Yarın devam edilmek üzere ara verilen arama çalışmalarına, Ankara'dan gelecek ekipler de katılacak.

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