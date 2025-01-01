Kırıkkale'de bir genç evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan A.E.'nin (25) evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Gencin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.