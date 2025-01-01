Kırıkkale'de buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Terminal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Çalışkan idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aslıhan Pehlivanlı kontrolündeki otomobil ile Hacı Gündoğdu idaresindeki minibüs de kaza yapan otomobile çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Aslıhan Pehlivanlı ve minibüste bulunan Kaan Yıldırım, Gökhan Ağırbaş, Özkan Ağırbaş, Emre Köker ve Ömer Bütüner yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca yol, buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.