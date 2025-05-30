Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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