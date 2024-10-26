Kırıkkale'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu öldü

Duran D. (55) idaresindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi. Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.