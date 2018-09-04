Kırıkkale'de havaya açılan ateş sonucu kurşun isabet eden anne öldü, çocuğu yaralandı.
Kaletepe Mahallesi'ndeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Bu sırada düğünde bulunan Seda Gezici ve 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Seda Gezici, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, çocuğu tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, düğünde ateş ettiği öne sürülen Fikret A.'yı gözaltına aldı.
Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu: Anne öldü, oğlu yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Kırıkkale'de havaya açılan ateş sonucu kurşun isabet eden anne öldü, çocuğu yaralandı.